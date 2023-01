Vigili del fuoco, carabinieri e ambulanza in via Napoleona: cosa è successo

Incendio in via Napoleona a Como poco prima delle ore 21. In un appartamento di un palazzo è divampato un principio di rogo che ha prodotto fumo che ha poi invaso l'abitazione. All'interno c'era un solo occupante che è stato soccorso e fatto uscire dai vigili del fuoco di Como prontamente intervenuti. Il personale del 118 giunto sul posto con un'ambulanza si è assicurato che la persona soccorsa non avesse riportato ustione e che non fosse rimasta intossicata. Si presume che la causa dell'incendio sia dovuta a un problema della canna fumaria.