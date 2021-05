Due camper e un'auto incendiati a Lenno

Intervento questa notte a Lenno di tre squadre dei vigili del fuoco per domare un grosso incendio. Con i loro mezzi di soccorso, provenienti da Como, Menaggio e Dongo, sono arrivati sul luogo, in via Dei Poeti, dove avevano preso fuoco due camper e un'auto. Le fiamme avevano preso vigore anche a causa dello scoppio di una bombola. Sull'evento sono ora in corso indagini delle autorità - per le quali è stato coinvolto anche il nucleo investigativo anti incendi - per capire la dinamica, che potrebbe anche essere dolosa. Fortunatamente non si registrano persone ferite.