Caos e concitazione in zona Rebbio nel primo pomeriggio di ieri, 20 dicembre 2023. Un camion che percorreva via Magni si è dovuto improvvisamente fermare a causa di un principio d'incendio. Sul posto sono intervenute due squadre dei vigili del fuoco di Como che hanno provveduto prontamente a spegnere le fiamme evitando conseguenze ben peggiori. La strada è rimasta chiusa fino a metà pomeriggio. Non si segnalano feriti.