Incendio a Cadorago: ingenti danni al capannone della Iemoli Trasporti

Mobilitazione dei vigili del fuoco di Como nella notte a Cadorago. Un rogo è divampato poco prima dell'una di notte nel capannone dell'azienda Iemoli Trasporti, in via Volta. I danni causati dalle fiamme sono stati ingenti. Ad andare a fuoco sono stati i pacchi di pasta per alimenti che erano stoccati in una zona adibita a magazzino. Nella prima mattinata i vigili del fuoco erano ancora al lavoro per spegnere i focolai residui. Nessuno, però, è rimasto ferito o intossicato.