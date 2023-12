Incendio a Cabiate, distrutto il tetto di una casa. Famiglia evacuata

Ieri sera 19 dicembre poco prima di mezzanotte i vigili del fuoco del comando di Como e del distaccamento di Seregno sono intervenuti a Cabiate in via Colombo per l'incendio di un tetto di una abitazione di due piani. Le squadre hanno spento le fiamme che hanno distrutto circa 120 metri quadrati di copertura. Non si segnalano feriti. L'appartamento coinvolto è risultato non agibile e il nucleo familiare di tre persone ha trovato una sistemazione presso alcuni parenti.