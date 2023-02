Incendio a Bregnano: scoppia una bombola Gpl e la rimessa prende fuoco

Vigili del fuoco mobilitati in codice rosso a Bregnano in via San Francesco 49 dove sta andando a fuoco un capannone.

Incendio a Bregnano

L'incendio è stato segnalato poco dopo le 13 di oggi martedì 22 febbraio e sul posto sono andati i vigli del fuoco del distaccamento di Lomazzo. Insieme a loro, come riportato anche su Areu (Agenzia regionale emergenza urgenza) presenti anche due ambulanze della Croce Azzurra e la polizia locale.

Secondo le primissime informazioni nell'incendio sarebbe rimasta coinvolta una persona ma non si sa ancora la gravità delle ferite riportate. L'uomo è stato comunque trasportato all'ospedale di Saronno.

Si attendono informazioni e ricostruzioni ufficiali.

Articolo in aggiornamento.