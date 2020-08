Incendio in un box a Cagno

Momenti di paura nella mattina del 2 agosto 2020 a Cagno in vicolo Lucino: un'automobile ha preso fuoco mentre si trovava parcheggiata all'interno di un box al piano interrato di pertinenza di una palazzina. Le cause del rogo sono in fase di accertamento da parte dei vigili del fuoco che sono sopraggiunti in forze da Appiano Gentile e da Varese. Non si sono registrati feriti o intossicati.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.