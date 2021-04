Incendio sopra Sorico: interviene il canadair

Incendio in alto lago nella giornata del 6 aprile 2021: le fiamme sono divampate nell'area boschiva sul territorio comunale di Sorico. Il rogo ha interessato anche alcune aree adibite a pascoli. Non sembra che ci siano abitazioni che rischino di essere lambite dalle fiamme. I vigili del fuoco sono stati allertati nella mattina. Nel pomeriggio è stato richiesto l'intervento anche di un aereo canadair ma in serata le operazioni di spegnimento erano ancora in corso.