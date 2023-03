Incendio nel bosco a Montemezzo: in azione 6 squadre dei vigili del fuoco

Sei squadre dei vigili del fuoco di Como sono intervenute urgenetemente oggi 27 marzo 2023 a Montemezzo per spegenere un incendio in una zona boschiva. Presenti i pompieri d Menaggio, Dongo, Morbegno e le squadre AIB di volontari. Alle 16.51 lo spegnimento delle fiamme era ancora in corso, sicuramente non aiutato dalla giornata particolarmente ventosa (l'allerta meteo sarà fino a stasera) in tutto il territorio Comasco.