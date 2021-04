Incendio nella notte: fiamme nei boschi sopra Canzo

Una lingua di fuoco ha illuminato il bosco nella notte, sul Cornizzolo, nel lato di Canzo. I vigili del fuoco sono dovuti intervenire per domare il rogo che ha interessato circa 200 metri quadrati di vegetazione. Le condizioni climatiche e la prontezza dei pompieri hanno permesso di evitare che l'incendio di propagasse causando danni ben più gravi. Non si registrano feriti o intossicati e l'incendio non ha messo in pericolo alcuna baita o abitazione.

Si è trattato, comunque, dell'ennesimo episodio di questo genere registrato negli utlimi giorni. E' stato causato con ogni probabilità dalla disattenzione di qualche escursionista.