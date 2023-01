Incendio a Canzo: distrutto un ettaro di bosco

Pomeriggio impegnativo per i vigili del fuoco di Como che sono dovuti intervenire a Canzo per un grosso incendio boschivo. Il rogo è divampato intorno alle ore 14 in Val Ravella. le fiamme si sono presto propagate e i pompieri sono dovuti intervenire in forze supportati dalla squadra Antincendio Boschivo intervenuta con l'elicottero che ha gettato acqua dall'alto sull'incendio. A dare manforte sono arrivati anche i volontari della Comunità Montana Triangolo Lariano. Il rogo ha distrutto circa un ettaro di bosco ma non si segnalano feriti o intossicati.