Incendio vicino ai binari a Carimate: ritardi sulla linea Como-Milano

Inotrno alle 6 della mattina del 4 febbraio 2021 sulla linea ferroviaria che collega Milano a Chiasso passando per Como si sono registrati gravi disagi alle corse dei treni. A causa di un incendio in prossimità dei binari il traffico ferroviario è stato sospeso nella stazione di Carimate. In particolare Rfi ha fatto sapere che sono stati danneggiati dalle fiamme i cavi tecnologici per la gestione del traffico ferroviario. Si lavora per ripristinare la completa funzionalità della via e per capire le cause dell'incendio. Nel frattempo è stato attivato un servizio sostitutivo con autobus fra Seregno, Camnago e Como.

