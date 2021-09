Allarme incendio al Bennet di Cantù: fiamme dal forno della panetteria

Una domenica pomeriggio movimentata al Bennet di Cantù. Poco prima delle ore 17 del 26 settembre 2021 è scattato un allarme incendio a causa di presunto rogo sprigionato da un forno del reparto panetteria. Sul posto si sono portatio immediatamente i vigili del fuoco mentre le persone presenti all'interno del centro commerciale sono state fatte allontanare dall'area dove si è verificato il principio di incendio. Non si conoscono ancora le cause esatte ma dalle prime informazioni apprese sembra che abbiano preso fuoco alcuni prodotti alimentari che erano in fase di cottura.