Incendio a Bellagio: in fiamme il tetto di un'abitazione

La sera del 30 dicembre 2020, dopo le ore 23, i vigili del fuoco dei distaccamenti di Canzo e Erba sono tempestivamente intervenuti a Bellagio in via Per Pian Rancio, nella frazione di Civenna. Qui, il tetto di unabitazione era in fiamme ma grazie alla prontezza dell'intervento, i danni sono stati limitati a circa 50 metri quadri. Non si segnalano feriti. Si stanno ricostruendo le dinamiche dei fatti.