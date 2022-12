Prendono fuoco le batterie d'accumulo dell'impianto fotovoltaico: pompieri a Cermenate

Allarme incendio a Cermenate poco prima delle 12.30 del 23 dicembre 2022: i vigili del fuoco di Lomazzo e Cantù sono dovuti intervenire in via Cermenate per domare un principio di incendio divampato in un locale di servizio di un'abitazione privata al cui interno sono state posizionate le batterie di accumulo dell'impianto fotovoltaico utilizzato dalla stessa abitazione. Le due squadre di pompieri prontamente intervenute hanno provveduto allo spegnimento e alla messa sicurezza. Non si segnalano feriti o intossicati.