Incendio nel silos di un'azienda di mobili a Cantù: in azione tre squadre dei vigili del fuoco

L'incendio nel capannone dell'azienda di mobili Nesa Srl di Cantù in via Selva è scoppiato intorno alle 18 di oggi 9 maggio. Per spegnerlo sono intervenute tre squadre dei vigili del fuoco del comando di Como e del distaccamento di Cantù.

Fortunatamente non si segnalano feriti anche se le operazioni di soccorso sono scattate, come riporta Areu (Agenzia regionale emergenza urgenza) in codice rosso. Sul posto anche ambulanza, auto medica e i carabinieri di Cantù che indagano sull'origine del rogo.