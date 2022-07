Auto in fiamme sull'autostrada: ancora code sulla A9

Ancora disagi sulla autostrada A9. Dopo l'incidente delle 8 del mattino del 28 luglio 2022, un'auto si incendiata alla'ltezza di Como Centro. L'automobilista ha fatto in tempo ad accostarsi e a uscire dall'abitacolo. In pochi minuti la macchina è stata avvolta dalle fiamme. I vigili del fuoco di Como sono giunti sul posto e hanno spento l'incendio. Non si segnalano feriti ma solo l'inevitabile coda lungo la semicarreggiata dove è avvenuto l'incendio.