Auto in fiamme all'autogrill di Fino Mornasco: carabiniere fuori servizio spegne l'incendio

Auto in fiamme all'autogrill di Fino Mornasco poco dopo le ore 13 del 4 gennaio 2023. Una Fiat Cinquecento ha preso fuoco per cause al vaglio dei vigili del fuoco. A intervenire prontamente è stato un carabiniere fuori servizio che ha spento il rogo utilizzando un piccolo estintore. I pompieri hanno provveduto a mettere in sicurezza l'area di sosta, sulla A9 in direzione Como, in cui si è sviluppato l'incendio,