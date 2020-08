Va a Lugano e incendia auto e moto svizzere: arrestato un giovane comasco

Nella notte trra il 7 e l'8 agosto, poco dopo l'una, sulla strada che porta a Gandria le guardie di confine presenti al valico sono intervenute un centinaio di metri prima della dogana per spegnere un principio d'incendio che si è sviluppato al pneumatico di una vettura. La pattuglia della polizia cantonale intervenuta subito dopo ha scoperto altri tre veicoli, 2 auto ed una moto tutti con targhe ticinesi, a cui era stato appiccato il fuoco. Le prime ricerche sulla scorta di una segnalazione ricevuta, hanno permesso di fermare un cittadino italiano 24enne residente in Italia in provincia di Como. Le indagini dovranno stabilire il suo coinvolgimento negli incendi dei quattro veicoli. L'uomo dopo l'interrogatorio è stato arrestato. Alle operazioni di soccorso hanno partecipato anche una pattuglia della Polizia della città di Lugano ed i Pompieri di Lugano.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Foto di repertorio