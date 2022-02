Poco dopo mezzanotte del 20 febbraio 2022 i vigili del fuoco sono dovuti intervenire in via Licinio a Erba per spegnere un incendio che ha distrutto una macchina. Non si conoscono ancora le cause del rogo. Sono in corso accertamenti per capire a cosa sia stato dovuto il divapare dell'incendio. Ad ogni modo non risutano feriti o intossicati. I pompieri hanno spento velocemente l'incendio.