Auto in fiamme nella notte a Mario Comense

Incendio nella notte a Mariano Comense. Due auto sono state arse dalle fiamme in un rogo divampato poco dopo le 3 del 17 dicembre 2021 in via Porta Spinola. Due squadre dei vigili del fuoco del distaccamento di Cantù sono intervenute per domare l'incendio e sono riuscite a impedire che le fiamme si propagassero a una terza macchina. Non si segnalano feriti o intossicati. E' in corso da parte dei pompieri e dei carabinieri la ricostruzione di quanto accaduto. Per il momento non si conosce la causa dell'incendio.