Un'auto ha preso fuoco a Fenegrò nel pomeriggio del 20 febbraio 2022. L'incendio che ha distrutto la vettura è divampato in via Biella. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Lomazzo che hanno domato rapidamente il rogo. L'incendio è divampato dal vano motore mentre la macchina era in movimento. Il conducente è riuscito ad abbandonare il veicolo e a chiamare i soccorsi. Non si registrano feriti.