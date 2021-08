Allarme incendio a Mariano Comense nella giornata dell'8 agosto 2021. I vigili del fuoco di Cantù e Como sono dovuti intervenire per domare le fiamme che sono divampate sul balcone di un appartamento di via Papa Giovanni XXIII. L'abitazione è stata evacuata e per fortuna non si sono registrati feriti, intossicati o ustionati. Le cause del rogo non sono statet ancora rese note.