L'incendio è divampato ieri sera 17 luglio intorno alle 20 a Como in via Badone. Il fuoco all'interno dell'appartamento disabitato ma occupato abusivamente, sarebbe partito da alcune coperte e materassi. Nonostante il pronto intervento dei vigili del fuoco ci sono stati danni da irraggiamento In zona erano già accaduti di analoghi episodi di combustione. Non si segnalano feriti