Intervento di soccorso tecnico urgente dei vigili del fuoco del distaccamento di Cantù ieri sera 25 giugno dalle ore 20.45 tra i boschi di Alzate e Verzago. In fiamme una baracca in legno. I pompieri hanno lavorato insieme ai volontari della protezione civile per domare le fiamme e per limitare i danni alla vegetazione.

