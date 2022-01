Vasto incendio sull'Alpe Cima nei boschi sopra Porlezza

Nel primo pomeriggio di oggi, giovedì 20 gennaio, i vigili del fuoco di Como sono intervenuti per domare un incendio che si è sviluppato nei boschi del Monte Cima, sopra Porlezza. Le operazioni di spegnimento delle fiamme sono ancora in corso anche con l'ausilio di mezzi aerei che stanno coadiuvando il lavoro delle squadre di terra. Al momento non sono note le cause che hanno originato l'incendio.