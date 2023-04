Incendio a Tremezzina poco dopo le ore 19 del 6 aprile 2023. I vigili del fuoco sono dovuti intervenire in località Giulino di Mezzegra per domare un rogo divampato all'interno di una legnaia. Stando a una prima ricostruzione dei fatti sembrerebbe che l'incendio sia stato innescato dalla brace di un barbecue. Non si sono registrati feriti.