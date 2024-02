Misterioso incendio nella notte a Carbonate: soccorsi due uomini ustionati

Incendio nella notte a Carbonate dove un edificio a rustico è andato in fiamme in via Damiano Chiesa. L'edificio era in fase di ristrutturazione. Sul posto, intorno alle ore 21, sono accorsi in forze i vigili del fuoco che hanno domato e circoscritto l'incendio. Successivamente alle fasi di spegnimento, durante una ricognizione nella zona circostante, sono stati trovati due uomini ustionati e bisognosi di cure. Si tratta di due uomini di origine straniera, probabilmente presenti all'interno del rustico al momento in cui è andato a fuoco. Su quanto accaduto indagano i carabinieri.

Alcuni testimoni affermano di avere udito un'esplosione. E' in corso la ricostruzione della dinamica di quanto successo, ma si esclude che lo scoppio udito nella zona possa essere riconducibile a una fuga di gas. Più probabile che la causa sia stata la presenza di liquidi o materiali infiammabili che hanno prodotto vapori poi deflagrati.