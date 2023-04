Questa mattina 16 aprile i vigili del fuoco sono intervenuti urgentemente a Alserio in via Buerga con due squadre del distaccamento di Erba. Erano circa le 7 quando hanno cominciato a domare le fiamme scaturite da un incendio di rami e fogliame, gli scarti delle potature di alberi. Non si segnalano conseguenze per persone.