Due squadre dei vigili del fuoco sono dovute intervenire nella serata di ieri,20 gennaio 2022, per domare un incendio divampato in una casa di via Pinturicchio a Mirabello di Cantù. Le square dei pompieri di Como e Cantù hanno spento senza problemi il rogo che ha coinvolto sopratutto il tetto della casa. Da quanto si è appreso non risultano persone ferite o intossicate.