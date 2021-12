Incendio a Colverde: casa in fiamme

Incendio a Colverde (frazione Parè) nella tarda mattina del 27 dicembre 2021. i vigili del fuoco di Como, Appiano Gentile e Cantù sono dovuti intervenire con quattro squadre per domare il rogo divampato in via Battisti. Le fiamme hanno intaccato il tetto e una parte dei locali di un'abitazione fuoriuscendo da una finestra. Le due persone anziani che abitano nella casa sono riuscite ad allontanarsi da sole prima dell'arrivo dei pompieri.