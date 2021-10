Un furgone a metano prende fuoco sulla SS36: corsia chiusa e traffico in tilt

Una brutta giornata per il traffico sulla SS36, la Statale del Lago di Como e dello Spluga. Una delle due corsie (quella in direzione sud, verso Milano) è stata chiusa intorno alle 13.30 a causa di un furgone a metano andato in fiamme. Gli interventi sono avvenuti all'altezza di Nibionno quindi subito dopo l'uscita Como-Bergamo, cosa che avrà senz'altro causato problemi a chi dall'erbese (specie dalle prospicenti Lambrugo, Lurago e Inverigo) e a chi dal comasco stava andando verso Monza o Milano.

Il conducente del furgone è riuscito ad accostare a bordo strada e a chiamare i soccorsi. Sul posto sono giunti i Vigili del fuoco del comando provinciale di Lecco e da quello di Monza, che hanno estinto il rogo in breve tempo. Fortunatamente nessuno è rimasto ferito.