Figino Serenza, incendio in un garage. Tre squadre dei vigili del fuoco in azione

Sono ancora intenti a spegnere le fiamme nel garage a Figino Serenza in via Mazzini. L'incendio è scoppiato nel tardo pomeriggio di oggi 8 novembre e sono prontamente arrivate sul posto tre squadre dei vigili del fuoco dei distaccamenti Como e di Cantu' e sono ancora all'opera per spegnere il fuoco e per l'evacuazione dei fumi provocati dalla combustione. Non si segnalano feriti e sono ancora da stabilire le cause e le dinamiche dell'incendio.