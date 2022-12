Incendio in una villetta: paura a Lezzeno

Sono stati momenti di paura e per i primi minuti si è temuto il peggio. Il tetto di una villetta di via Bagnara a Lezzeno è andato a fuoco. Le fiamme e il fumo erano ben visibili anche a chilometri di distanza. Quando i vigili del fuoco sono giunti in forze sul posto per domare l'incendio, temevano che nell'abitazione fosse rimasto uno dei proprietari. In realtà è stato presto chiaro che tutti gli occupanti erano riusciti ad evacuare lo stabile. Non solo. Gli stessi proprietari sono stati i primi ad intervenire con una manichetta per spegnere il rogo. I pompieri hanno concluso le operazioni spegnimento. Il tetto della casa è andato distrutto. Si presume che la causa sia stata un problema alla canna fumaria.

Foto dal gruppo Facebook di "Sei di Lezzeno se..."