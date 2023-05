Faloppio, auto prende fuoco mentre va

Un'auto è andata a fuoco a Faloppio poco prima delle ore 20 del 6 maggio 2023. La vettura stava transitando in via Vittorio veneto quando il conducente ha capito che stava divampando un incendio dal motore. L'automobilista ha fermato in tempo la macchina a lato strada. Gli occupanti sono riusciti a scendere senza conseguenze. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno provveduto a spegnere l'incendio.