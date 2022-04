Sorico, esplode bombola di gas: baita distrutta, trovato uomo carbonizzato

L'esplosione di una bombola di gas ha danneggiato gravemente una baita situata in località Albonico a Sorico, in via Spadole. L'esplosione ha fatto crollare la soletta tra i due piani e ha causato un incendio che ha praticamente distrutto l'abitazione in tutte le sue parti infiammabili. I vigili del fuoco di Como e Sondrio sono intervenuti per spegnere, non senza difficoltà, l'incendio divampato a seguito della deflagrazione avvenuta nel tardo pomeriggio del 20 aprile 2022. All'appello mancava un anziano signora che si temeva si trovasse all'interno al momento dello scoppio. Una volta spento il rogo i vigili del fuoco hanno rimosso le macerie. Purtroppo i timori sinono rivelati fondati. Il corpo dell'uomo è stato trovato carbonizzato.