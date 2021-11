Esplode la bombola Gpl in cucina: ferita una persona

La bombola gpl in cucina è esplosa per cause ancora da stabilire. Una persona è rimasta ferita e alcuni locali della casa sono tutt'ora inagibili. È accaduto stamattina a Stazzona in via Alla Chiesa dove sono intervenuti urgentemente i vigili del fuoco di Dongo e di Menaggio. Sono in corso le indagini per ricostruire le dinamiche dell'esplosione. Non si hanno al momento notizie sulla gravità delle ferite riportate dalla persona che si trovava in cuicina e che è rimasta coinvolta nell'incidente.