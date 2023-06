Villa Guardia, un escavatore in fiamme

Incendio a Villa Guardia intorno alle ore 20 del 22 giugno 2023. Un escavatore che si trovava nel cantiere di una casa privata di via Monte Grona è andato in fiamme. Non si segnalano feriti. In posto sono sopraggiunte due squadre dei vigili del fuoco della sede centrale di Como e del distaccamento di Appiano Gentile per le operazioni di spegnimento e di messa in sicurezza. Sono in corso le indagini per ricostruire la dinamica dell'evento