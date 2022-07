Tre squadre dei vigili del fuoco del distaccamento di Erba e della sede centrale di Como sono intervenute alle 18.20 circa di ieri 30 luglio a Erba via San Maurizio per un incendio all'interno di una struttura abbandonata di proprietà del vicino oratorio. Non si segnalano feriti. Indagini in corso per ricostruire la dinamica dell'evento.