Grande spavento ieri sera 11 febbraio a Erba in via Primo Maggio: il tetto di un'abitazione è andato in fiamme. Erano circa le 19.40 e si sono recate sul posto tre squadre dei vigili del Fuoco della sede centrale di via Valleggio che sono riusciti a limitare la combustione a 40 metri quadri, evitando conseguenze peggiori. Non si segnalano feriti.