Incendio in un appartamento a Domaso: in ospedale una persona ustionata

I vigili del Fuoco sono intervenuti a Domaso intorno alle 12.30 di oggi 10 febbraio 2022 per spegnere un incendio che è divampato in un appartamento al piano terra sulla SS340. Sono tre le squadre impegnate nello spegnimento dell'incendio dove è rimasta ferita e ustionata una persona che è stata portata all'ospedale di Gravedona da un'ambulanza del 118. Non si conoscono le gravità delle ustioni riportate e si attendono aggiornamenti. I vigili del Fuoco stanno anche verififando la sicurezza dello stabile.