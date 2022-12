Incendio a Guanzate: distrutto il tetto di una casa

Allarme incendio a Guanzate poco dopo le ore 9 del mattino del 21 dicembre 2022. Il tetto di un'abitazione in via Puccini è andato a fuoco e la copertura di tegole è stata praticamente distrutta. I vigili del fuoco sono dovuti intervenire con quattro squadre per domare ed estinguere il rogo. Non si segnalano feriti o intossicati. Si presume che l'incendio sia divampato a causa di un problema alla canna fumaria. Si tratta di una delle cause più diffuse di incendio in abitazione nel periodo invernale quando vengono accesi i riscaldamenti.