Alle 5.20 del mattino del 21 novembre sono intervenuti urgentemente in via Garibaldi a Cucciago i vigili del fuoco del distaccamento di Cantù per spegnere l'incendio che stava divampando in un'auto parcheggiata. Le due squadre intervenute hanno domato le fiamme impedendo che prendesse fuoco anche la macchina di fianco. Si indaga sulle cause dell'incendio.