Como, via Varesina: incendio alla cabina elettrica. Black out in zona

Si segnala anche un soccorso in atto per persona bloccata in ascensore in via di Vittorio

Intervento urgente stasera 31 agosto verso le 20.50 a Como in via Varesina al civico 241 per una cabina elettrica che ha preso fuoco. Sul posto i vigili del fuoco di Como sono tempestivamente giunti per spegnere l'incendio che ha cagionato un black out in zona. I tecnici Enel stanno cercando di risolvere il problema alla linea elettrica. Una persona in via di Vittorio a causa del balck out è rimasta bloccata in ascensore e anche per questo stanno intervenendo i vigili del fuoco. Non si segnlanao feriti.