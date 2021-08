Como via Pannilani, incendio in un'azienda tessile

Intervento urgente dei vigili del fuoco oggi 27 agosto a Como, in via Pannilani. In un'azienda di lavorazione dei tessuti c'è stato un problema con una tubazione di raffreddamento di un macchinario per la lavorazione tessile. I vigili del fuoco della sede centrale di via Valleggio sono attualmente ancora sul posto con due squadre per la messa in sicurezza e l'estrazione dei fumi caldi di combustione. Non si segnalano feriti.