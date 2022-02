Como, lascia la pentola sul fuoco. I vicini vedono il fumo dalla finestra e chiamano i soccorsi

Stamattina 26 febbraio 2022 intorno alle 11 sono stati chiamati i vigili del Fuoco per intervenire in viale Masia. A dare l'allarme i vicini di casa che, affacciandosi al balcone hanno visto uscire del fumo dalla finestra. Secondo le testimonianze raccolte la persona che abitava nell'appartamento da cui usciva la colonna di fumo era uscita dimenticandosi la pentola sul fuoco. I vigili del Fuoco sono intervenuti e hanno spento il principio d'incendio mentre il proprietario di casa, ignaro di tutto, è arrivato dopo sul posto. Non si segnalano feriti.