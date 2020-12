Como, tetto in fiamme in via Bellinzona: paura per i residenti

Un tetto in fiamme, in via Bellinzona a Como. I vigili del fuoco di via Valleggio sono intervenuti ieri sera, poco dopo le 21.30, per domare le fiamme e per evitare che l'incendio, come stava avvendendo, si propagasse nelle abitazioni sottostanti, cosa che fortunatamente non è avvenuta. Grande spavento per i residenti, ma non si segnalano feriti.