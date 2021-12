Como piazza San Fedele, a fuoco un pannello pubblicitario e sacchi di rifiuti

Alle 2.30 della notte tra il 29 e il 30 dicembre sono intervenuti i vigili del Fuoco a Como in piazza San Fedele per spegnere due principi di incendio. Il primo ad alcuni sacchi di rifiuti vicino alla Chiesa, il secondo ad un pannello pubblicitario. Non risultano feriti. Non si conoscono le dinamiche dei due incendi che sono stati spenti dai vigili del Fuoco prima che potessero raggiungere alcune auto in sosta.