Como, auto sbatte contro un palo della luce e prende fuoco: ferito 25enne

È accaduto in via XVII Maggio

Erano le 3.13 della notte del 30 luglio quando a Como, in via XVVII Maggio sono stati chiamati i Vigili del Fuoco. Una macchina, uscita fuori strada è andata a sbattere violentemente contro il palo della luce e si è incendiata. Alla guida un ragazzo di 25 anni che è stato portato in codice giallo al Sant'Anna, dove è arrivato alle 4.12, con ferite gravi ma non in pericolo di vita. Da stabilire il motivo per cui l'auto è uscita fuori strada. Sul posto sono giunte anche le volanti della polizia di Stato.