Como, due auto coinvolte in un incendio in via Cardano

Ieri sera, 28 dicembre 2020, i vigili del fuoco del disatccamento di Appiano Gentile sono intervenuti urgentemente a causa dell'incendio che ha visto coinvolte due auto. Erano circa le 22.40 e i due mezzi in fiamme si trovavano in un'autortimessa in cia Cardano, inagibile a causa dei danni strutturali provocati dalla combustione. Si indaga per ricostruire le dinamiche dei fatti.